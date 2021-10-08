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Экс-форвард «Немана» и «Бреста» Павел Корсаков завершил карьеру

В 29 лет.



Нападающий Павел Корсаков (1991) завершил карьеру игрока в 29 лет. Об этом хоккеист сообщил Hockey.by.

– После окончания сезона-2020/21 понимал, что с существующими лимитами трудоустроиться в экстралиге будет непросто. Были варианты в Европе, но уезжать далеко не хотелось – в Минске у меня семья, сын не так давно начал заниматься хоккеем, поэтому принял решение завершить карьеру игрока. Какие у меня планы? Продолжаю работать в хоккее, правда, несколько в иной роли, – рассказал Павел. 

Воспитанник минской СДЮШОР, Корсаков провел в экстралиге 426 матчей и отметился 196 (79+117) баллами. Выступал за «Витебск», «Шинник», «Шахтер», «Металлург», «Лиду», «Брест», «Пинские ястребы», «Неман». С гродненской командой в сезоне-2014/15 Корсаков выиграл Кубок Салея, а также Континентальный кубок. 
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