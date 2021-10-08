







Нападающий Павел Корсаков (1991) завершил карьеру игрока в 29 лет. Об этом хоккеист сообщил Hockey.by.





– После окончания сезона-2020/21 понимал, что с существующими лимитами трудоустроиться в экстралиге будет непросто. Были варианты в Европе, но уезжать далеко не хотелось – в Минске у меня семья, сын не так давно начал заниматься хоккеем, поэтому принял решение завершить карьеру игрока. Какие у меня планы? Продолжаю работать в хоккее, правда, несколько в иной роли, – рассказал Павел.





Воспитанник минской СДЮШОР, Корсаков провел в экстралиге 426 матчей и отметился 196 (79+117) баллами. Выступал за «Витебск», «Шинник», «Шахтер», «Металлург», «Лиду», «Брест», «Пинские ястребы», «Неман». С гродненской командой в сезоне-2014/15 Корсаков выиграл Кубок Салея, а также Континентальный кубок.







