







Ранее Сергей Гончаров был генеральным секретарем ФХБ (2007-2011, 2014-2016) и занимался продвижением белорусских заявок на право принять чемпионаты мира 2014 и 2021 годов.





Сергей Гончаров родился 30 сентября 1983 года в Хемнице (Германия). В 2008-2016 годах являлся членом комитета Международной федерации хоккея по проведению соревнований, в 2016 году был избран в члены Совета ИИХФ, возглавлял судейский комитет ИИХФ (2016-2021).





На сентябрьском конгрессе в Санкт-Петербурге выдвигался на пост президента ИИХФ, занял на выборах главы организации третье место вслед за французом Люком Тардифом и немцем Францем Райндлем.





После чего Сергей Гончаров объявил о том, пишет Прессбол, что покидает Совет ИИХФ и отозвал свою заявку.





— Ухожу по личным причинам. Ухожу и из ИИХФ, и из хоккея. Жизнь слишком коротка, хочется пожить. Думаю, буду отдыхать ближайшие полгода-год, — как передает официальный сайт ФХБ, объяснил Гончаров свое решение.























