







Летом СМИ писали, что в услугах 21-летнего форварда заинтересованы сразу несколько топ-клубов, в том числе мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити", пишет Sputnik со ссылкой на Bild.





По информации источника, дортмундцы не хотят отпускать Холанда. Ради этого руководство "Боруссии" готово предложить норвежцу контракт, подразумевающий увеличение зарплаты почти в два раза. В настоящее время футболист зарабатывает восемь миллионов евро в год, после увеличения оклада он будет зарабатывать 15 миллионов евро.





Холанд в этом сезоне провел пять матчей в Бундеслиге, забил семь мячей и отдал четыре голевых передачи.





Контракт норвежца рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 130 млн евро.