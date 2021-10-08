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Дортмундская «Боруссия» намерена в два раза увеличить зарплату Холанду

Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) намерен сохранить в своем составе норвежского нападающего Эрлинга Холанда



Летом СМИ писали, что в услугах 21-летнего форварда заинтересованы сразу несколько топ-клубов, в том числе мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити", пишет Sputnik со ссылкой на Bild.

По информации источника, дортмундцы не хотят отпускать Холанда. Ради этого руководство "Боруссии" готово предложить норвежцу контракт, подразумевающий увеличение зарплаты почти в два раза. В настоящее время футболист зарабатывает восемь миллионов евро в год, после увеличения оклада он будет зарабатывать 15 миллионов евро.

Холанд в этом сезоне провел пять матчей в Бундеслиге, забил семь мячей и отдал четыре голевых передачи.

Контракт норвежца рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 130 млн евро.
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