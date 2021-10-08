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Лионеля Месси не оставили в Барселоне, потому что стабильность клуба была на первом месте. Так уход нападающего, в интервью изданию Marca, прокомментировал президент каталонцев Жоан Лапорта.





По его словам, пишет korrespondent.net, аудиторская отчетность была непреклонна - контракт аргентинца неподъемный для команды. Также он прокомментировал ситуацию с главным тренером Рональдом Куманом. По его словам, нидерландец возглавил "сине-гранатовых" в непростое время и поэтому заслуживает доверия.





"Для подписания Месси у нас не было запаса средств, чтобы включить его контракт в расходы на оплату труда. Из аудиторского заключения было видно, что вложения в Лео подвергнут клуб риску. Но Барселона превыше Месси и всех остальных.





Я надеялся уйти с ним в долг по зарплате с последующей выплатой, но не особо рассчитывал, что игрок такого уровня пойдет это. Он предложил нам свой вариант, мы его рассмотрели, но, чтобы получить средства на зарплаты, нам пришлось бы пойти на нерациональную сделку с CVC.





Что касается Кумана, то он заслуживает некоторой доли уверенности. Он любит "Барсу", он пришел в команду в непростые времена. Мы надеемся, что в следующих играх у команды получится сыграть на хорошем уровне. Мне кажется, было справедливо дать ему эту степень уверенности. Я очень доволен своим решением", – заявил Лапорта.





Напомним, Барселона плохо начала нынешний сезон. В чемпионате Испании каталонцы набрали 12 очков после семи матчей и идут лишь на девятом месте. В групповом раунде Лиги чемпионов "сине-гранатовые" потерпели два разгромных поражения 0:3 от Баварии и Бенфики.



