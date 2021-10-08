Басков: Я не прощаюсь с хоккеем





Напомним, сегодня главой ФХБ стал бывший гребец и нынешний депутат Александр Богданович.





«Сегодня я с большим сожалением, но с не меньшей благодарностью и гордостью приостанавливаю свой профессиональный путь в хоккее. За те 35 лет, которые я провел в этом виде спорта он успел стать не просто хобби или просто работой – для меня хоккей во многом определил всю мою жизнь, не только профессиональную, но и личную.





Я прошел путь от не умеющего стоять на коньках мальчишки до тренера сборной команды, руководителя спортивной школы, директора клуба одной из лучших мировых лиг и председателя национальной хоккейной федерации...





...Не могу повторить ставшую крылатой фразу Бориса Ельцина «Я ухожу, я сделал все, что мог», потому что я знаю, что мог бы сделать гораздо больше. И я ни в коем случае не прощаюсь с хоккеем, поскольку продолжу работу по развитию белорусского спорта уже в статусе "сенатора".





Я по-прежнему открыт к диалогу и буду рад принести пользу хоккею в новом для себя качестве. Поэтому сегодня я не говорю вам «прощай», я говорю «до новых встреч!», — сказал Басков.





Ранее дисциплинарная коллегия Международной федерации хоккея вынесла решение о пятилетней дисквалификации функционера.





Вердикту предшествовали десять месяцев расследования, проведенного коллегией, в ходе которого было установлено, что Басков нарушил Правило 1.2.2.1 Кодекс поведения ИИХФ, а также статью 5 Олимпийской хартии, в МФК также не исключили причастность Баскова к смерти Романа Бондаренко.