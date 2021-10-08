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Судья в США рекомендовал отклонить иск против Роналду об изнасиловании

Федеральный судья штата Невада Дэниэл Альбрегтс рекомендовал окружному судье в Лас-Вегасе Дженнифер Дорси отклонить гражданский иск против форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, которого американская модель Кэтрин Майорга обвиняет в изнасиловании. Текст обращения судьи приводит ESPN.





По его мнению, гражданский иск нужно отклонить, так как адвокат девушки обосновал иск с помощью заведомо украденных материалов и документов, которые были опубликованы в медиа.

Речь идет о публикации от 2017 года в журнале Spiegel, в которой утверждалось, что Роналду в 2009 году якобы изнасиловал Майоргу в одном из отелей Лас-Вегаса, а потом заплатил ей за молчание $375 тыс. Издание ссылалось на соглашение о внесудебном урегулировании конфликта, состоящим из 11 пунктов и подписанным 12 января 2010 года. По заявлению журнала, под соглашением стоит личная подпись Роналду.
РБК
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