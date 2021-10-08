"Надежных" хоккеистов не нашлось? Руководить хоккеем будет бывший гребец
Новым председателем Федерации хоккея Беларуси избран Александр Богданович.
8 октября состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь».
Новым руководителем федерации избран олимпийский чемпион в гребле на каноэ 2008 года в Пекине, член исполкома НОК Беларуси Александр Богданович, сообщает @noc_belarus
Раньше этот пост занимал Дмитрий Басков, который был дисквалифицирован на 5 лет Международной федерацией хоккея, из-за чего был вынужден уйти в отставку
12:31 08/10/2021
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