Олигарха Мошенского переизбрали главой Белорусской федерации гребли
В ходе отчетно-выборной конференции Белорусской федерации гребли миллионер Александр Мошенский переизбран ее председателем.
Как сообщили в НОК, делегаты форума отметили, что на Олимпиаде в Токио не были выполнены «обязательства по завоеванию олимпийской медали национальной командой Республики Беларусь по гребле академической».
В целом конференция удовлетворительно оценила работу организации в отчетном периоде.
11:38 08/10/2021
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