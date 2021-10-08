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Олигарха Мошенского переизбрали главой Белорусской федерации гребли

В ходе отчетно-выборной конференции Белорусской федерации гребли миллионер Александр Мошенский переизбран ее председателем.


Как сообщили в НОК, делегаты форума отметили, что на Олимпиаде в Токио не были выполнены «обязательства по завоеванию олимпийской медали национальной командой Республики Беларусь по гребле академической».

В целом конференция удовлетворительно оценила работу организации в отчетном периоде.
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