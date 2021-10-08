



Как сообщили в НОК, делегаты форума отметили, что на Олимпиаде в Токио не были выполнены «обязательства по завоеванию олимпийской медали национальной командой Республики Беларусь по гребле академической».





В целом конференция удовлетворительно оценила работу организации в отчетном периоде.