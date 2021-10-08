+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Как Егор Шарангович - любимец болельщиков - становится самым медийным игроком "Нью-Джерси"

Солирует в предсезонке, а болельщики гадают, сколько забросит за сезон.

Как Егор Шарангович - любимец болельщиков - становится самым медийным игроком "Нью-Джерси"
До старта нового регулярного сезона НХЛ всего пять дней. Уже 12 октября сильнейшие клубы хоккейного мира вернутся к почти нормальному и привычному календарю и структуре. Почти, потому что в феврале лига, если все будет хорошо, уйдет на олимпийскую паузу. И потому, что в лиге появился еще один новый клуб — "Сиэттл". В остальном все, что мы за сокращенный "коронавирусный" сезон не успели забыть. 82 матча, путешествия по США и Канаде, а не только в рамках своих дивизиона. И как минимум один белорус, который обвыкается в роли одного из лидеров своей команды.

Егор Шарангович в прошлом сезоне не просто пробился в НХЛ. Он не просто сделал шаг, превратившись из до того среднего по меркам АХЛ форварда к нападающему, набравшему 30 очков в дебютном чемпионате в главной лиге мира. Он сделал куда больше — всего за один сезон вошел в число лидеров молодой и перспективной команды "Нью-Джерси". И это преображение, которое началось еще в прошлом году в КХЛовском минском "Динамо", тем удивительнее и со спортивной точки зрения прекраснее.

Для белорусского хоккея, измученного пятилетним ожиданием, за счастье был уже просто дебют своего воспитанника в НХЛ. То, что Егор смог закрепиться в составе и сыграть большую часть матчей сезона, лишь не надолго отлучившись в "команду такси", — приятный бонус. Но его попадание в топовое звено и к концу сезона наконец заработавшая связка с американским "некстваном" Джеком Хьюзом — это выше всяких ожиданий. Шарангович за каких-то полгода сделал то, на что у многих уходит несколько сезонов, а у большинства просто никогда не получится. И белорус, как показывает нынешняя предсезонка, готов прогрессировать и идти еще дальше. И нарабатывать на контракт, куда лучший, чем четыре миллиона на два года.

Такой прогресс, естественно, не могли не заметить и пиарщики "Девилз". В этой предсезонке, за которую Шарангович провел два матча и набрал 3 (2+1) очка, а в одной из встреч был ассистентом капитана, белорус, похоже, занимает одно из центральных мест в клубном брендировании. Фото Егора на обложке твиттера "Нью-Джерси", посты и активности с участием форварда — чуть ли не каждый день. Вот он пробует себя в роли фотографа, а вот уже снимает видеорепортаж с тренировки. Помогает чистить лед во время занятия. А еще упоминается в каждом втором тексте на сайте клуба и в каждом втором интервью главного тренера команды Линди Раффа. Причем исключительно в положительном ключе. А как иначе, если предсезонка складывается весьма прилично, а связка с Хьюзом выглядит все лучше и лучше?


Любимцем болельщиков "Нью-Джерси" Егор стал еще в прошлом сезоне. Причем с самого первого флеш-интервью на арене. Случилось оно уже после второго матча белоруса в НХЛ. В игре с "Бостоном" Шарангович забросил в овертайме и принес "Девилз" победу. А затем дал "самое милое и смешное интервью в истории". А его "I'm so happy" и "Thank you, bye bye" сразу стали мемами среди фанатов "Девилз".

Время шло, белорус адаптировался в лиге, преодолел непростой период и спад в первой половине сезона, вернулся из "такси" и стал забрасывать еще больше. В твиттере родился еще один мем, который появляется после каждой шайбы Шаранговича: "Your team just got YEGORed". А самого форварда прозвали ШаранГоловичем.

А еще на форуме "Нью-Джерси" на hfboards фанаты открыли отдельную ветку, где пытаются предсказать, сколько очков наберет Шарангович в новом сезоне. Да-да, отдельная ветка, посвященная именно белорусу. Пока болельщики сходятся во мнении, что белорус заработает около 50 баллов и забросит около 30 шайб.

Впереди у Егора много работы. У него есть два года, чтобы доказать: прошлый сезон был не случайностью, а лишь началом долгой карьеры в НХЛ. И начинать нужно с первого же матча. Он уже совсем скоро, в ночь на 16 октября "Девилз" сыграют с "Чикаго". Любовь болельщиков и специалистов по коммуникациям Шарангович уже завоевал. Подспорье есть. Остается лишь продолжать работать и подтверждать класс.
pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]