До старта нового регулярного сезона НХЛ всего пять дней. Уже 12 октября сильнейшие клубы хоккейного мира вернутся к почти нормальному и привычному календарю и структуре. Почти, потому что в феврале лига, если все будет хорошо, уйдет на олимпийскую паузу. И потому, что в лиге появился еще один новый клуб — "Сиэттл". В остальном все, что мы за сокращенный "коронавирусный" сезон не успели забыть. 82 матча, путешествия по США и Канаде, а не только в рамках своих дивизиона. И как минимум один белорус, который обвыкается в роли одного из лидеров своей команды.





Егор Шарангович в прошлом сезоне не просто пробился в НХЛ. Он не просто сделал шаг, превратившись из до того среднего по меркам АХЛ форварда к нападающему, набравшему 30 очков в дебютном чемпионате в главной лиге мира. Он сделал куда больше — всего за один сезон вошел в число лидеров молодой и перспективной команды "Нью-Джерси". И это преображение, которое началось еще в прошлом году в КХЛовском минском "Динамо", тем удивительнее и со спортивной точки зрения прекраснее.





Для белорусского хоккея, измученного пятилетним ожиданием, за счастье был уже просто дебют своего воспитанника в НХЛ. То, что Егор смог закрепиться в составе и сыграть большую часть матчей сезона, лишь не надолго отлучившись в "команду такси", — приятный бонус. Но его попадание в топовое звено и к концу сезона наконец заработавшая связка с американским "некстваном" Джеком Хьюзом — это выше всяких ожиданий. Шарангович за каких-то полгода сделал то, на что у многих уходит несколько сезонов, а у большинства просто никогда не получится. И белорус, как показывает нынешняя предсезонка, готов прогрессировать и идти еще дальше. И нарабатывать на контракт, куда лучший, чем четыре миллиона на два года.





Такой прогресс, естественно, не могли не заметить и пиарщики "Девилз". В этой предсезонке, за которую Шарангович провел два матча и набрал 3 (2+1) очка, а в одной из встреч был ассистентом капитана, белорус, похоже, занимает одно из центральных мест в клубном брендировании. Фото Егора на обложке твиттера "Нью-Джерси", посты и активности с участием форварда — чуть ли не каждый день. Вот он пробует себя в роли фотографа, а вот уже снимает видеорепортаж с тренировки. Помогает чистить лед во время занятия. А еще упоминается в каждом втором тексте на сайте клуба и в каждом втором интервью главного тренера команды Линди Раффа. Причем исключительно в положительном ключе. А как иначе, если предсезонка складывается весьма прилично, а связка с Хьюзом выглядит все лучше и лучше?









Любимцем болельщиков "Нью-Джерси" Егор стал еще в прошлом сезоне. Причем с самого первого флеш-интервью на арене. Случилось оно уже после второго матча белоруса в НХЛ. В игре с "Бостоном" Шарангович забросил в овертайме и принес "Девилз" победу. А затем дал "самое милое и смешное интервью в истории". А его "I'm so happy" и "Thank you, bye bye" сразу стали мемами среди фанатов "Девилз".





Время шло, белорус адаптировался в лиге, преодолел непростой период и спад в первой половине сезона, вернулся из "такси" и стал забрасывать еще больше. В твиттере родился еще один мем, который появляется после каждой шайбы Шаранговича: "Your team just got YEGORed". А самого форварда прозвали ШаранГоловичем.





А еще на форуме "Нью-Джерси" на hfboards фанаты открыли отдельную ветку, где пытаются предсказать, сколько очков наберет Шарангович в новом сезоне. Да-да, отдельная ветка, посвященная именно белорусу. Пока болельщики сходятся во мнении, что белорус заработает около 50 баллов и забросит около 30 шайб.





Впереди у Егора много работы. У него есть два года, чтобы доказать: прошлый сезон был не случайностью, а лишь началом долгой карьеры в НХЛ. И начинать нужно с первого же матча. Он уже совсем скоро, в ночь на 16 октября "Девилз" сыграют с "Чикаго". Любовь болельщиков и специалистов по коммуникациям Шарангович уже завоевал. Подспорье есть. Остается лишь продолжать работать и подтверждать класс.