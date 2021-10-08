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Фонд, купивший "Ньюкасл", станет самым богатым владельцем клуба в мире

АПЛ официально объявила о выкупе "Ньюкасла" Суверенным фондом Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

Он станет самым богатым владельцем клуба в мире.

Активы фонда оцениваются в $430 млрд — у шейха Мансура в 14 раз меньше. Даже все боссы клубов АПЛ вместе взятые проигрывают в три раза. Впрочем, не так далеко катарцы с "ПСЖ" — у них около $300 млрд.
korrespondent.net
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