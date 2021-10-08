Такое наказание последовало в ответ на неосторожное высказывание рефери: арбитр, судивший матч 10-го тура чемпионата своей страны между командами "Хайдук" и "Локомотива" (1:0), заявил, что игры "Хайдука" должны начинаться со счета 2:0 в его пользу, а также дал оценку журналисту из Сплита Блажу Дупланчичу.





Аудиозапись высказывания стала публичной — федерация отреагировала. Президент ХФС Мариян Кустич потребовал открытия дисциплинарного дела в отношении судьи, а комиссия вынесла соответствующее наказание, сославшись на положения этического кодекса.





Сам Бебек признал, что использовал недопустимые высказывания в частной беседе с человеком, не имеющим отношения к футболу. Он принес извинения "Хайдуку" и ХФС, при этом сказав, что был возбужден после того, как часть стадиона во время игры скандировала "Убейте Бебека", передает sport-express.ru.







