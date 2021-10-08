+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Арбитр ФИФА отстранен на четыре месяца за неосторожное высказывание в адрес клуба и журналиста

Хорватский судья Иван Бебек решением дисциплинарной комиссии Хорватского футбольного союза (ХФС) отстранен от работы на четыре месяца.

Такое наказание последовало в ответ на неосторожное высказывание рефери: арбитр, судивший матч 10-го тура чемпионата своей страны между командами "Хайдук" и "Локомотива" (1:0), заявил, что игры "Хайдука" должны начинаться со счета 2:0 в его пользу, а также дал оценку журналисту из Сплита Блажу Дупланчичу.

Аудиозапись высказывания стала публичной — федерация отреагировала. Президент ХФС Мариян Кустич потребовал открытия дисциплинарного дела в отношении судьи, а комиссия вынесла соответствующее наказание, сославшись на положения этического кодекса.

Сам Бебек признал, что использовал недопустимые высказывания в частной беседе с человеком, не имеющим отношения к футболу. Он принес извинения "Хайдуку" и ХФС, при этом сказав, что был возбужден после того, как часть стадиона во время игры скандировала "Убейте Бебека", передает sport-express.ru.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]