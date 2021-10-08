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Олег Радушко: «Для меня предстоящий матч с эстонцами — пока самый важный в тренерской карьере»

Специалист признался, что постоянно на связи с Георгием Кондратьевым

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Олег Радушко поделился ожиданиями от игры против Эстонии в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Отметим, встреча команд пройдет в Таллине 8 октября и начнется в 21:45 по минскому времени.  

«Постараемся показать хорошую игру. Ребята рвутся в бой, очень усердны на тренировках. С Георгием Петровичем мы постоянно на связи, общаемся практически каждый час. Он в курсе всего, что происходит в команде. Для меня же предстоящий матч — пока самый важный в тренерской карьере. Что касается соперника, то у сборной Эстонии много сильных качеств, но мы постараемся лишить ее козырей», — сказал Радушко. 

Напомним, Радушко будет руководить национальной командой в связи с положительным тестом на коронавирус у главного тренера Георгия Кондратьева.

В таблице группы Е белорусы занимают четвертое место, имея в активе три очка. Эстония располагается следом, набрав один балл, пишет sportarena.by
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