Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Олег Радушко поделился ожиданиями от игры против Эстонии в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Отметим, встреча команд пройдет в Таллине 8 октября и начнется в 21:45 по минскому времени.





«Постараемся показать хорошую игру. Ребята рвутся в бой, очень усердны на тренировках. С Георгием Петровичем мы постоянно на связи, общаемся практически каждый час. Он в курсе всего, что происходит в команде. Для меня же предстоящий матч — пока самый важный в тренерской карьере. Что касается соперника, то у сборной Эстонии много сильных качеств, но мы постараемся лишить ее козырей», — сказал Радушко.





Напомним, Радушко будет руководить национальной командой в связи с положительным тестом на коронавирус у главного тренера Георгия Кондратьева.





В таблице группы Е белорусы занимают четвертое место, имея в активе три очка. Эстония располагается следом, набрав один балл, пишет sportarena.by



