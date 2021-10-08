



Клуб выступает в чемпионате Румынии.





Мисников в прошлом сезоне успел поиграть за «Неман» и «Могилев», набрав 7 (2+5) баллов в 25 матчах.





Мартынов выступал в системе «Юности». За главную команду он провел восемь поединков и забросил шайбу. В форме «Юниора» в Высшей лиге Даниил заработал 24 (15+9) баллов в 27 поединках регулярки и 8 (5+3) очков в 14 играх плей-офф.





За «Стяуа» также выступает уроженец «Бреста» нападающий Михаил Сабиров (2001). В минувшем сезоне чемпионата Румынии он сыграл 19 матчей и набрал 12 (5+7) очков.



