+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Хоккей: Белорусские форварды Мисников и Даниил Мартынов будут выступать за румынский «Стяуа»

Белорусские форварды Владислав Мисников и Даниил Мартынов будут выступать за «Стяуа» из Бухареста, сообщает hockey.by.


Клуб выступает в чемпионате Румынии.

Мисников в прошлом сезоне успел поиграть за «Неман» и «Могилев», набрав 7 (2+5) баллов в 25 матчах.

Мартынов выступал в системе «Юности». За главную команду он провел восемь поединков и забросил шайбу. В форме «Юниора» в Высшей лиге Даниил заработал 24 (15+9) баллов в 27 поединках регулярки и 8 (5+3) очков в 14 играх плей-офф.

За «Стяуа» также выступает уроженец «Бреста» нападающий Михаил Сабиров (2001). В минувшем сезоне чемпионата Румынии он сыграл 19 матчей и набрал 12 (5+7) очков.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]