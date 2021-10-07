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Мбаппе жертвует на благотворительность призовые деньги, заработанные в сборной Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пожертвовал на благотворительность 1,5 млн евро, полученные в качестве премиальных за участие в матчах сборной Франции.



Во время чемпионата мира 2018 года в России сообщалось, что Мбаппе выступает против выплаты игрокам денег за игры в составе сборной. Отметим, пишет ru.oxu.az, что за участие в турнире француз получил 550 тыс. евро.

После окончания чемпионата мира Мбаппе создал благотворительную организацию под названием КМ. Через нее он помогает 98 детям. Килиан понимает, что у многих детей, обладающих талантом, нет возможностей его развивать. В этом и состоит задача организации. Дети получают возможность знакомиться с людьми из различных сфер, развивать кругозор, учить языки.

У КМ есть свод правил: "оставаться скромным, нести ответственность за собственные действия, уметь слушать других, управлять своими эмоциями, справляться с проблемами и конфликтами с помощью диалога, не прибегая к насилию".

Кроме этого, футболист помогает обездоленным и людям с ограниченными возможностями.

22-летний Мбаппе дебютировал за сборную Франции в марте 2017 года. В 49 матчах он забил 17 голов, а в 2018 году выиграл чемпионат мира.
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