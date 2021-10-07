







Во время чемпионата мира 2018 года в России сообщалось, что Мбаппе выступает против выплаты игрокам денег за игры в составе сборной. Отметим, пишет ru.oxu.az, что за участие в турнире француз получил 550 тыс. евро.





После окончания чемпионата мира Мбаппе создал благотворительную организацию под названием КМ. Через нее он помогает 98 детям. Килиан понимает, что у многих детей, обладающих талантом, нет возможностей его развивать. В этом и состоит задача организации. Дети получают возможность знакомиться с людьми из различных сфер, развивать кругозор, учить языки.





У КМ есть свод правил: "оставаться скромным, нести ответственность за собственные действия, уметь слушать других, управлять своими эмоциями, справляться с проблемами и конфликтами с помощью диалога, не прибегая к насилию".





Кроме этого, футболист помогает обездоленным и людям с ограниченными возможностями.





22-летний Мбаппе дебютировал за сборную Франции в марте 2017 года. В 49 матчах он забил 17 голов, а в 2018 году выиграл чемпионат мира.







