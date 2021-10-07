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Инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел "Ньюкасл"

Консорциум, включающий Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund), PCP Capital Partners и RB Sports & Media, стал новым владельцем "Ньюкасла".


Премьер-лига сообщила, что все юридические разногласия между сторонами улажены, а гарантии того, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать клуб, получены.

Таким образом, пишет Прессбол, Майк Эшли, находившийся во главе клуба на протяжении 14 лет, завершил процедуру его продажи. Как сообщалось ранее, сделка оценивается в 300 миллионов фунтов.
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