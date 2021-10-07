



Много о Денисе Козловском не знают. И это неудивительно: до нынешнего сезона он был обычным игроком в первой лиге — не лучше и не хуже остальных. Однако в нынешнем чемпионате у него уже 19 голов. Во-первых, это больше всех. Во-вторых, цифра сама по себе немалая. В-третьих, это почти столько же, сколько было в прошлом году у его одноклубника Андрея Соловья, пишет Чемпионат. Тот стал тогда лучшим бомбардиром Д2 с 20 мячами и отправился на повышение в "Гомель". А у Козловского впереди 8 туров, чтобы это достижение превзойти.





Но чтобы узнать его поближе, мы не стали выходить на связь с самим футболистом. Сделали иначе: отыскали в его биографии любопытные факты, а также попросили рассказать о нем самом тех, с кем он работал или продолжает работать. И без этого, возможно, и не узнали бы любопытных фактов, о которых упомянули выше.





Денис родился в Бобруйске — как и наши многие известные игроки. Из уже завершивших карьеру это Прокопенко и Афанасенко, Шустиков и Гольмак, братья Свирковы и Сикорский. Из еще действующих — Рекиш и Гаев, Кошель и Хващинский.





Как и полагается, играть Козловский начал в дубле "Белшины". Но пробиться в основу (не путайте ее, пожалуйста, со стартовым составом) ему так и не довелось. Еще бы: в первой команде города тогда выступали в атаке Близнюк и Зубович, Скавыш и Булыга, Гаврюшко и Демидович, Лисовой и Ланько, Ковб и Коваленко.

Денис Козловский. Фото ФК "Локомотив" Гомель





И тогда в 2014-м он перебрался в соседние "Осиповичи", как это бывало (да и бывает до сих пор) со многими выходцами из дубля "шинников" — Прокопенко, Саплин, Петреня, Бальбух и так далее. Команда выступала в Д3, и на второй год нападающий с 12 голами стал лучшим бомбардиром "Осиповичей" (пятым во второй лиге). А тренировал ее Александр КОНЧИЦ:





— Как к вам в команду попал Козловский?

— Он не то, чтобы оказался невостребован в "Белшине", а не подходил там, скажем так. А мне ребята сказали, что есть вот такой мальчишка. Я им: "Так давайте скорее его сюда!" Денис к нам приехал. И понравился — быстрый, техничный. Стал ему доверять. А у него глаза горят. Говорю ему: "Все зависит от тебя. Может, не все будет получаться. Но шанс проявить себя точно дам". Вот так все и началось. Он получил в "Осиповичах" хорошую практику.





— Каким Денис вам запомнился?

— Талантливый парень. Для футболиста ведь главное — найти своего тренера. И если бы мы играли в первой лиге, то он, думаю, раскрылся бы куда раньше. А так, только хорошие воспоминания — и как об игроке, и как о человеке. Помню, как-то сказал, что денег не хватает. И пошел работать инкассатором. Потом хотел вообще с футболом завязывать, чтобы полностью переходить на другую работу. Приходилось разговаривать с ним: "Ты же молодой еще. Какое заканчивать!?" А потом попал в "Гомель", и все у него пошло как надо.





— Вам хоть сколько-нибудь перепало за него от "Локомотива"?

— Да ну... Во второй лиге же нет контрактов. Да и у "Локомотива", наверное, такой статьи расходов и не было. Думаю, если бы мы за него какие-то деньги и попросили, Дениса тогда в Гомель не взяли бы. А для меня всегда было главным, чтобы парень заиграл.

Александр Кончиц

Итак, в середине сезона-2016 Козловский перебрался на берега Сожа. Однако там с результативностью у него далеко не сразу все стало так же успешно, как сейчас. В чемпионате-2017 обошлось вообще без голов. Впрочем, тогда он провел в первой лиге лишь половину матчей "Локо" (15 из 30). На следующий год практики было в достатке — 28 игр, а голов насобиралось "всего" 7. Это позволило стать лучшим бомбардиром "Локомотива" в чемпионате-2018. Но все-таки и близко не нынешние цифры. Тогда нападающий выступал в команде под руководством Павла КРЕЧИНА:





— Как и где заприметили Дениса?

— Ох, давно это было. Видели, что он забивает в "Осиповичах". Собирали о нем информацию. Плюс рекомендации тренеров. А у нас тогда финансовая ситуация была не фонтан. Некоторые игроки из команды ушли на повышение. И мы искали такого футболиста на минимальные деньги, которые могли предложить. Козловский согласился.





— Почему в 2017-м он фактически пропустил вторую часть сезона?

— Наверное, это связано с конкуренцией за место в составе. У нас в атаке играл Сидоренко, который сейчас лучший бомбардир "Днепра". А он, думаю, не слабее, чем Козловский. Не зря же тогда стал лучшим бомбардиром и у нас.





— Каким Козловский тогда был игроком?

— Когда только перешел к нам, команда называлась еще "Гомельжелдортранс". Задатки у него были видны — и физические кондиции, и голевое чутье. Но вообще ничего особенного. Однако парень он ответственный. Работал над собой, несмотря на всяческие сложности. И сейчас в первой лиге он достаточно квалифицированный форвард. Может, сейчас и тридцать мячей успеет забить? Интересно, что это — такой скачок в его развитии или уровень сопротивления соперников?





Итак, следуем далее. В сезоне-2019 Козловский установил личный рекорд результативности — 12 голов. Однако произошла в некотором смысле парадоксальная ситуация. То достижение не помогло ему стать лучшим бомбардиром команды — на мяч больше забил в чемпионате Андрей Соловей. Но тот год все равно получился для Дениса богатым на события.





Во-первых, в октябре он стал чемпионом мира. Пускай и среди железнодорожников. Ну а каким еще чемпионом мира может стать сейчас белорусский футболист? А тогда сборная Беларуси, которую представлял как раз "Локомотив", второй раз подряд (впервые с Козловским) выиграла мундиаль Международного спортивного союза железнодорожников. Оцените, с каким счетом были биты соперники: Бельгия — 7:1, Швейцария — 12:0, Франция — 4:0, Словакия — 4:0, ну и Россия — 2:1 в финале.





А несколькими месяцами раньше — и это во-вторых — Денис снова выступил в четвертьфинале Кубка страны. По пути туда "Локо" в 2018-м выбил из розыгрыша двух представителей высшей лиги — "Днепр" (3:2) и "Смолевичи" (3:0). Как и двумя годами ранее — "Крумкачы" (2:1) и "Славию" (0:0 и 3:0 в серии пенальти). Кстати, героем того матча с мозырянами стал голкипер железнодорожников и бессменный одноклубник Козловского в Гомеле. Это главный старожил команды, выступающий в "Локомотиве" с 2011-го — Андрей СИЛИВОНЧИК:





— Кто сильнее — Козловский или Соловей?

— Как по мне, они оба — очень хорошие футболисты. Просто Андрей "выстрелил" в прошлом году. А Денис тогда выбыл из строя из-за травмы. Он же летом руку сломал. Мы играли дома с "Гомелем" в августе, и он неудачно приземлился. Пришлось в середине первого тайма заменить. Наложили гипс — около месяца пришлось пропустить. А сейчас, видите, полностью взял на себя лидерские функции.





— Какой ваш форвард человек? Какое проводит свободное время?

— Прекрасный, отзывчивый парень. Всегда всем помогает, если надо. Сейчас он у нас капитан. Вообще основной — Женя Кудаш. Правда, он из-за травмы и операции в нынешнем сезоне почти не играет. А хобби Дениса? Вообще, рыбалку любит. Но времени на это удается выкроить немного. А так, все время с семьей. Женился в прошлом году. Кстати, он же тогда руку сломал за неделю до свадьбы. Так что пришлось провести это мероприятие с гипсом. Да, расписался нормально.

И, наконец, сезон нынешний. Этих 19 голов Козловского не было бы без его умения бить с "точки". В этом чемпионате он лучший пенальтист первой лиги — 5 реализованных попыток. По 4 — у Сидоренко из "Днепра" и Лоикова из "Лиды", по 3 — у Зенько из "Орши" и Пустозерова в рядах "Белшины", по 2 — у Кийко из "Арсенала" и Владислава Кабышева из того же "Днепра".





И еще пару любопытных фактов. Его дубль в июне помог пройти "Ислочь" в Кубке страны — 3:3 и 4:2 в серии пенальти. А недавно Денис выдал самую длинную голевую серию в карьере. Она растянулась на шесть матчей с 15 августа по 11 сентября, в которых он забил 7 мячей. А вообще, о нынешней результативности нападающего лучше остальных может рассказать наставник "Локо" Андрей ГОРОВЦОВ:





— Удивлены таким показателям вашего игрока?

— Абсолютно нет. Он такое же количество мячей должен был забивать и раньше. Тоже был в хорошем состоянии, но в прошлом году подкосила травма, да и фактор Соловья тоже нужно учитывать. А сейчас, может быть, и возраст подходящий, и кондиции опять-таки отличные.





— Вы ведь не всегда используете его на острие атаки?

— Довольно-таки редко. Сейчас у нас чаще всего Лаврищев выдвинут вперед, а Денис — в роли форварда, оттянутого в глубину поля. В прошлом году на этой позиции выступал Соловей, а Козловский и Кленьё были вдвоем впереди. Этот дуэт оказывал основное давление на защитников, а Соловей вбегал к воротам "из-под" них. И тогда Денису больше удавалось проявить себя в подыгрыше. Еще и поэтому в минувшем сезоне он и забивал мало. Зато отдал много голевых передач.





— Главное сильное качество этого игрока?

— Он очень быстрый. Одинаково хорошо бежит как с мячом, так и без него. В прошлом году в игре с "Гомелем" на "Центральном" был показательный момент. В эпизоде с голом Кленьё это и есть футбол Козловского — когда у него есть свободная зона на поле, чтобы разбежаться. Вот это его самая сильная сторона, которую он здорово использует. А так, конечно, есть над чем работать. Плюс ко всему, пытаемся создавать для игроков такие условия, в которых на передний план выходят их сильные качества, а слабые — наоборот.





— Говорят, Дениса летом могли забрать в высшую лигу?

— Были такие варианты, но никуда не уехал. Да и забрать его так просто тяжело — у него все-таки с нашим клубом контракт. Ну а как все сложится зимой... Думаю, тоже будет спрос, а там уж как получится. Тут как карты лягут — здесь не все зависит от нас.