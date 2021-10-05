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Серьезный внутренний конфликт разгорается сейчас в Федерации пауэрлифтинга в Беларуси, которая является членом Международной федерации пауэрлифтинга (IPF). Причиной стали действия отдельных функционеров в Бресте, пишет 1reg.by. Были в прошлом и многочисленные жалобы, и даже уголовное дело. Один из бывших руководителей отправился в места лишения свободы. К руководству пришли молодые люди, сами воспитанные в этом виде спорта. Казалось бы, все уже позади, перед спортсменами и тренерами открываются новые горизонты. Но нет…





Вот что рассказывает первый заместитель председателя РОО «Федерация экипировочного и классического пауэрлифтинга» в Республике Беларусь Ольга Игнатенко:

«Ранее руководителем отделения федерации по городу Бресту и Брестской области был Николай. Весьма неоднозначная фигура. Соревнования проводил, и областные, и республиканские. Но, как говорят сами спортсмены, заявочные взносы собирал, как правило, наличными деньгами. К тому же расходование этих денежных средств почти всякий раз порождало многочисленные жалобы спортсменов, а иногда и открытые обсуждения в социальных сетях.





Между тем, у Николая есть собственный тренажерный зал. Установленное там оборудование зачастую вызывало споры. Один из полученных некогда федерацией дорогостоящих комплектов соревновательного оборудования Eleiko был выделен на Брестское отделение. По условиям его передачи, использоваться оно может для проведения соревнований и тренировок исключительно на безвозмездной основе.





Однако оборудование это вскоре перекочевало в тренажерный зал Николая. Допускать к нему спортсменов стали только за деньги, что неоднократно вызывало справедливое возмущение и жалобы спортсменов. Особенно молодых и перспективных, для которых выход на мировой уровень непосредственно связывался с использование данного оборудования.





А поскольку федерация проходила процедуру перерегистрации, у нового юридического лица, не являющегося правопреемником старого, к сожалению, никаких юридических рычагов для влияния на ситуацию нет. Оставалось надеяться только на совесть Николая. Пока он пускал атлетов к оборудованию за оплату разового занятия, многие терпели сложившуюся ситуацию. Но когда хозяева помещения опечатали зал за долги по арендной плате, Николай условия посещения «тренажерки» свел к тому, что нужно было покупать сразу месячный абонемент».





Но особенно возмутил спортсменов и федерацию тот факт, что Николай отказался предоставить комплект оборудования для проведения соревнований на Кубок города Бреста. Это стало последней каплей терпения.





И вскоре на должность руководителя отделения федерации по Бресту и Брестской области был избран другой кандидат – Павел Черновалов, с двумя высшими образованиями, подготовивший на кафедре менеджмента БрГТУ кандидатскую диссертацию по развитию спортивного питания на базе «ОАО «Савушкин Продукт». Вот тут и началось самое интересное.





По словам спортсменов, Николай и его сторонники стали активно требовать у федерации второй комплект оборудования. Однако руководство ФПБ в его предоставлении отказало. В июле, когда в Бресте проводился чемпионат Беларуси по классическому и экипировочному жиму штанги лежа, Николай, как говорят спортсмены, отказался предоставить имеющееся у него оборудование Eleiko. И федерация была вынуждена везти комплект из Минска. Вот такая история, представленная одной из сторон конфликта.





С Николаем Хомичем мы также пообщались, чтобы узнать его точку зрения. Тем более, что он теперь возглавляет городское объединение Белорусской федерации пауэрлифтинга. По его словам, никакого конфликта внутри федерации нет.





«Все, что обо мне говорят, мягко говоря, далеко от правды. Два года назад у нас произошла реорганизация, в результате которой часть спортсменов стали выступать под эгидой нашей федерации, которую я представляю, а часть – под эгидой Федерация экипировочного и классического пауэрлифтинга. То оборудование, о котором идет речь, было передано по договору городскому отделению БФП. На него у меня есть все необходимые документы. Используется оно в соответствии с договором. Никаких нарушений здесь нет» – пояснил Николай.

Выходит, у каждой стороны своя правда. И зависит она формально от того, в какой комбинации представлены заглавные буквы той или иной организации – ФПБ или БФП. А как на самом деле? Идет ли этот раскол (пусть даже реорганизация) нп пользу самим спортсменами? Большой вопрос.

Для справки

Пауэрлифтинг по-другому называют силовым троеборьем. Связано это с тем, что в качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со штангой на спине (точнее на верхней части лопаток), жим штанги лёжа на горизонтальной скамье и тяга штанги — которые в сумме определяют квалификацию спортсмена.





Эти три упражнения называются «базовыми» или просто «базой», так как при их исполнении в работу включаются сразу несколько суставов, и, в той или иной степени, практически все мышцы. Эти упражнения рекомендуются начинающим спортсменам для набора общей мышечной массы и развития силы. В пауэрлифтинге, в отличие от бодибилдинга, важны силовые показатели, а не красота тела. Но многие известные бодибилдеры (например, Арнольд Шварценеггер) начинали с пауэрлифтинга либо занимались обоими видами спорта одновременно.





В Беларуси в последнее время этот вид спорта набирает популярность. С 23 сентября по 3 октября в Минске должен был пройти чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу. Однако из-за политической обстановки в нашей стране соревнования перенесли в Швецию.