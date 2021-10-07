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Правило определения офсайда может быть изменено

ФИФА рассматривает возможность возвращения к прежнему формату определения положения "вне игры" в футболе.


Изучается вариант, при котором офсайд будет фиксироваться, только когда между атакующим игроком и защитником существует видимый просвет, сообщает Football.by со ссылкой на Sky Sport Italia.

В настоящее время действует правило, согласно которому атакующий футболист считается во "вне игры", если в момент паса партнера по команде любая часть его тела, кроме рук, находится ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок соперника, включая вратаря.

Федерация футбола Италии предложила протестировать новшество со следующего сезона в юношеском первенстве U18 с привлечением судей из серии С.
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