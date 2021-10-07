



Изучается вариант, при котором офсайд будет фиксироваться, только когда между атакующим игроком и защитником существует видимый просвет, сообщает Football.by со ссылкой на Sky Sport Italia.





В настоящее время действует правило, согласно которому атакующий футболист считается во "вне игры", если в момент паса партнера по команде любая часть его тела, кроме рук, находится ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок соперника, включая вратаря.





Федерация футбола Италии предложила протестировать новшество со следующего сезона в юношеском первенстве U18 с привлечением судей из серии С.