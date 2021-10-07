Вот и прошел летний сезон. Еще пара денечков — и выдвигаемся на снег. Три года подряд уезжаем на шесть месяцев от родных и близких, без заездов домой… Да и в летнее время не особо много времени проводим дома, но ради цели приходится чем-то жертвовать, пусть и самым дорогим, семьей. Мы будем очень сильно скучать и махать через экран телевизора, пишет Прессбол.





А вы ждете уже зиму и старты? Соскучились по этой суете?



