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Елена Кручинкина: 3 года подряд уезжаем на 6 месяцев от родных и близких, без заездов домой… Ради цели приходится чем-то жертвовать

Натурализованная российская биатлонистка Елена Кручинкина в Инстаграме поделилась с подписчиками эмоциями в преддверии нового сезона.

Вот и прошел летний сезон. Еще пара денечков — и выдвигаемся на снег. Три года подряд уезжаем на шесть месяцев от родных и близких, без заездов домой… Да и в летнее время не особо много времени проводим дома, но ради цели приходится чем-то жертвовать, пусть и самым дорогим, семьей. Мы будем очень сильно скучать и махать через экран телевизора, пишет Прессбол.

А вы ждете уже зиму и старты? Соскучились по этой суете?
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