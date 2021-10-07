



Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский признался, какая национальность ему ближе.





В интервью YouTube-канале «Ходят слухи» Милевский заявил, пишет moyby.com, что чувствует себя белорусом и добавил, что о политике в Беларуси не хочет говорить.





«Я - белорус. Я чувствую себя скорее белорусом. Я родился в Минске. Но Киев и Минск - два моих родных города, не могу сказать, какой ближе к сердцу», - сказал Милевский.





В составе Динамо Милевский трижды выигрывал чемпионат Украины, четыре раза - Кубок Украины, а также трижды - Суперкубок Украины. В составе сборной Украины он выступал на ЧМ-2006 и Евро-2012.





Кроме киевского клуба, нападающий выступал за турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и Сплит, российский Тосно, румынский Конкордию, венгерскую Кишварду, белорусский Динамо-Брест и украинский Минай, который он покинул в мае 2021 года.





Недавно Артем Милевский объявил о завершении профессиональной карьеры.