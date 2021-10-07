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Артем Милевский: Чувствую себя белорусом

Экс-футболист сборной Украины рассказал о своей национальной идентичности.


Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский признался, какая национальность ему ближе.

В интервью YouTube-канале «Ходят слухи» Милевский заявил, пишет moyby.com, что чувствует себя белорусом и добавил, что о политике в Беларуси не хочет говорить.

«Я - белорус. Я чувствую себя скорее белорусом. Я родился в Минске. Но Киев и Минск - два моих родных города, не могу сказать, какой ближе к сердцу», - сказал Милевский.

В составе Динамо Милевский трижды выигрывал чемпионат Украины, четыре раза - Кубок Украины, а также трижды - Суперкубок Украины. В составе сборной Украины он выступал на ЧМ-2006 и Евро-2012.

Кроме киевского клуба, нападающий выступал за турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и Сплит, российский Тосно, румынский Конкордию, венгерскую Кишварду, белорусский Динамо-Брест и украинский Минай, который он покинул в мае 2021 года.

Недавно Артем Милевский объявил о завершении профессиональной карьеры.
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