Переход 36-летнего форварда Роналду из туринского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" позволил ему забраться на первую строчку самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes. В сезоне-2021/2022 Роналду должен заработать € 106,6 млн до вычета налогов, из которых € 59,7 млн приходятся на его зарплату и бонусы за возвращение на "Олд Траффорд".



