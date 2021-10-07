«БХ»: Появился ещё один белорусский кандидат на пост наставника «Немана»
Как сообщалось ранее, «Неман» расстался с главным тренером Андреем Сидоренко.
По информации «Белорусского хоккея», помимо российского специалиста Сергея Вострикова и белорусского наставника Олега Микульчика рассматривается кандидатура Дмитрия Шульги.
Напомним, что 45-летний специалист ранее работал в системе солигорского «Шахтёра», в том числе главным тренером.
Последние три сезона Шульга работает в системе сборных Беларуси. Сейчас он возглавляет сборную U17.
15:00 07/10/2021
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