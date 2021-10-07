По информации «Белорусского хоккея» , помимо российского специалиста Сергея Вострикова и белорусского наставника Олега Микульчика рассматривается кандидатура Дмитрия Шульги.





Напомним, что 45-летний специалист ранее работал в системе солигорского «Шахтёра», в том числе главным тренером.





Последние три сезона Шульга работает в системе сборных Беларуси. Сейчас он возглавляет сборную U17.