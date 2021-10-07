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Катар потратил около 200 млрд долларов на подготовку к ЧМ: «Надеемся организовать турнир, от которого весь мир будет в восторге»

Посол Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани рассказал о предварительных расходах страны на подготовку к чемпионату мира 2022 года.


«На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около 200 млрд долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта.

Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге. Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем.

У нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией», – отметил посол.
Sports.ru
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