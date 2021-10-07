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Бывший тренер вратарей минского "Динамо" Денис Паречин нашел работу в польском клубе

Бывший тренер вратарей в минском "Динамо", 42-летний белорусский специалист Денис Паречин трудоустроился в Польше.

О подписании контракта с нашим соотечественником сообщил клуб "Сталь" Сталёва Воля, выступающий в четвертом по силе дивизионе наших западных соседей.

В качестве игрока Паречин выступал за "Атаку", "Рогачев", "Смену-БАТЭ", "РШВСМ-Олимпию", "Нафтан", "Полоцк", "Минск", "Гранит", жодинское "Торпедо", "Звезду-БГУ" и "Березу-2010".

Последние 7 лет он работал в структуре минского "Динамо", имеет высшую для тренеров вратарей лицензию UEFA Goalkeeper A Licence, пишет football.by
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