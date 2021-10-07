О подписании контракта с нашим соотечественником сообщил клуб "Сталь" Сталёва Воля, выступающий в четвертом по силе дивизионе наших западных соседей.





В качестве игрока Паречин выступал за "Атаку", "Рогачев", "Смену-БАТЭ", "РШВСМ-Олимпию", "Нафтан", "Полоцк", "Минск", "Гранит", жодинское "Торпедо", "Звезду-БГУ" и "Березу-2010".



