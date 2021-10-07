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Лига наций: Испания вышла в финал, обыграв Италию

В полуфинале Лиги наций состоялась встреча сборных Италии и Испании по футболу.



Игра, которая проходила на стадионе "Сан Сиро", завершилась со счетом 1:2 в пользу "красной фурии".

Дублем в составе испанцев отличился Ферран Торрес (17, 45).

Единственный гол "скуадры адзурры" на 83-1 минуте забил Пеллегрини.

Следует отметить, что на 42-й минуте матча после красной карточки с поля был удален центральный защитник итальянцев Леонардо Бонуччи.

Этим была прервана беспроигрышная серия сборной Италии (37 игр).

Напомним, что соперником Испании в финале станет победитель пары Бельгия-Франция.
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