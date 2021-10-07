







Игра, которая проходила на стадионе "Сан Сиро", завершилась со счетом 1:2 в пользу "красной фурии".





Дублем в составе испанцев отличился Ферран Торрес (17, 45).





Единственный гол "скуадры адзурры" на 83-1 минуте забил Пеллегрини.





Следует отметить, что на 42-й минуте матча после красной карточки с поля был удален центральный защитник итальянцев Леонардо Бонуччи.





Этим была прервана беспроигрышная серия сборной Италии (37 игр).





Напомним, что соперником Испании в финале станет победитель пары Бельгия-Франция.