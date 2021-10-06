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"Заглуши весь шум" Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня выпустит автобиографию

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня работает над автобиографией, которая получила название «Заглуши весь шум» (Silence All the Noise).

В книге Семеня рассказывает о своем опыте в спорте как интерсексуальной женщины с естественным высоким уровнем тестостерона, включая борьбу за право участвовать в соревнованиях.

Семеня специализировалась на дистанциях 800 и 1500 м. Однако по правилам World Athletics, принятым весной 2019 года, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Из-за этих правил Семеня подавала в Cпортивный арбитражный суд (CAS) иск, который был отклонен в мае 2019 года. Позже Семеня обращалась в Федеральный суд Швейцарии, но там ее апелляцию также отклонили.

Спортсменка пропустила олимпийские игры 2020 года в Токио, хотя пыталась отобраться в беге на дистанции 5000 м. 

«В моей жизни были свои трудности, но в основном это была радость. На своем примере я хочу просвещать и информировать людей о том, как можно c добротой относиться к тем, кто другой от рождения», – заявила Семеня. 

Дата выхода автобиографии пока не назначена. 
Источник: sports.ru
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