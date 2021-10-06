В качестве его помощников выступят Мехмет Кулум и Махбод Бейги. Четвертый судья - Боян Пандзич. Системой ВАР в этом поединке будут управлять итальянцы Майкл Фаббри и Лука Мондин.





Напомним, что отборочный матч чемпионата мира между сборными Эстонии и Беларуси пройдет в пятницу, 8 октября, в Таллинне, на стадионе "А. Ле Кок Арена" (начало в 21.45).