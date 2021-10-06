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Матч сборных Беларуси и Эстонии рассудит бригада из Швеции

Главным арбитром этой встречи назначен Мохаммед Аль-Хаким, который в 2015 году был признан лучшим футбольным арбитром Швеции.

В качестве его помощников выступят Мехмет Кулум и Махбод Бейги. Четвертый судья - Боян Пандзич. Системой ВАР в этом поединке будут управлять итальянцы Майкл Фаббри и Лука Мондин.

Напомним, что отборочный матч чемпионата мира между сборными Эстонии и Беларуси пройдет в пятницу, 8 октября, в Таллинне, на стадионе "А. Ле Кок Арена" (начало в 21.45).
Источник: football.by
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