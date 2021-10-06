Помогать ему будут Дмитрий Ровнейко, Александр Сулима и Павел Евсеенко.





Георгий Кондратьев 9 октября сдает тест на коронавирус. В случае отрицательного результата, он вылетит в Казань, где его команда проведет матч против чехов.





7-го октября сборная Беларуси отправится в Таллин, где сыграет против команды Эстонии 8-го октября в 21.45, а затем 11-го октября в 21.45 встретится с Чехией в Казани.





Отметим, что ряд игроков, не смогут сыграть по причине травм и болезней (Сергей Политевич, Роман Юзепчук, Александр Сачивко, Николай Золотов, Роман Швецов, Артем Рахманов, Никита Корзун, Артем Концевой, Денис Гречихо).











