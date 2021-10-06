Сборная Беларуси определилась с тренерским штабом на матч с Эстонией
Отборочный матч чемпионата мира против эстонцев сборная Беларуси проведет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Радушко.
Помогать ему будут Дмитрий Ровнейко, Александр Сулима и Павел Евсеенко.
Георгий Кондратьев 9 октября сдает тест на коронавирус. В случае отрицательного результата, он вылетит в Казань, где его команда проведет матч против чехов.
7-го октября сборная Беларуси отправится в Таллин, где сыграет против команды Эстонии 8-го октября в 21.45, а затем 11-го октября в 21.45 встретится с Чехией в Казани.
Отметим, что ряд игроков, не смогут сыграть по причине травм и болезней (Сергей Политевич, Роман Юзепчук, Александр Сачивко, Николай Золотов, Роман Швецов, Артем Рахманов, Никита Корзун, Артем Концевой, Денис Гречихо).
Источник: pressball.by
19:54 06/10/2021
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