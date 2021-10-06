В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины
В пресс-службе УЕФА прокомментировали включение полуострова Крым в состав Украины во время презентации нового логотипа чемпионата Европы-2024.
"Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", — приводит sport-express.ru ответ пресс-службы УЕФА.
Евро-2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го. В групповом этапе турнира примут участие 24 сборные.
19:45 06/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение