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В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины

В пресс-службе УЕФА прокомментировали включение полуострова Крым в состав Украины во время презентации нового логотипа чемпионата Европы-2024.

"Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", — приводит sport-express.ru ответ пресс-службы УЕФА.

Евро-2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го. В групповом этапе турнира примут участие 24 сборные.
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