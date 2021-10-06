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Сергей Костицын покинул Чиксереду - СМИ

Белорусский форвард провел в клубе девять матчей

Белорусский нападающий Сергей Костицын покинул Чиксереду. В 9 матчах за Чиксереду Костицын набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, летом 34-летний игрок пополнил состав Шахтера, проведя за горняков семь матчей в Кубке Салея. В его активе четыре шайбы и один ассист на турнире.

Ранее Костицын выступал за Братиславу Кэпиталз, минское Динамо, Торпедо, Ак Барс, Авангард, Нэшвилл и Монреаль.

Чиксереда с одним очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Румынии.
Источник: sportarena.by
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