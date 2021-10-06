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Сенегальский форвард футбольного клуба "Динамо Минск" Аблай Мбенг в одностороннем порядке расторг соглашение с ФК и уехал в Израиль.





Футболист начал играть за столичную команду в марте текущего года: в Минск он приехал из ФК "Ахмат" на условиях аренды. Во вторник стало известно, пишет

Sputnik, что Мбенг будет выступать за израильский "Маккаби" из Петах-Тиквы. Соответствующее заявление распространил клуб, заявив, что футболист подписал контракт на сезон с возможностью дальнейшего продления.





"Аблай Мбенг в одностороннем порядке расторг трудовые отношения с гродненским и минским клубами, добросовестно исполнявшими свои контрактные обязательства, что противоречит регламентирующим документам ФИФА", – заявили в минской команде.





Там также отметили, что действия игрока и клуба "Маккаби", подписавшего с ним соглашение, будет оценивать компетентный орган ФИФА по разрешению споров.





В белорусской высшей лиге Мбенг провел за "Динамо" 15 встреч и сумел забить десять мячей, став лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне.











