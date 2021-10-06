Сенегальский форвард "Динамо" расторг соглашение с клубом и сбежал в Израиль
Аблай Мбенг с весны провел за минский клуб 15 матчей и стал его улчшим бомбардиром.
© Instagram / maccabi_pt_official
Сенегальский форвард футбольного клуба "Динамо Минск" Аблай Мбенг в одностороннем порядке расторг соглашение с ФК и уехал в Израиль.
Футболист начал играть за столичную команду в марте текущего года: в Минск он приехал из ФК "Ахмат" на условиях аренды. Во вторник стало известно, пишет
Sputnik, что Мбенг будет выступать за израильский "Маккаби" из Петах-Тиквы. Соответствующее заявление распространил клуб, заявив, что футболист подписал контракт на сезон с возможностью дальнейшего продления.
"Аблай Мбенг в одностороннем порядке расторг трудовые отношения с гродненским и минским клубами, добросовестно исполнявшими свои контрактные обязательства, что противоречит регламентирующим документам ФИФА", – заявили в минской команде.
Там также отметили, что действия игрока и клуба "Маккаби", подписавшего с ним соглашение, будет оценивать компетентный орган ФИФА по разрешению споров.
В белорусской высшей лиге Мбенг провел за "Динамо" 15 встреч и сумел забить десять мячей, став лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне.
13:24 06/10/2021
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