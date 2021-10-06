











Ваша команда мало пропускает. Она один из лидеров по этому показателю. Как это удается с таким подбором хоккеистов?

Работаем над этим. У нас в своей зоне организованная оборона. Мы ее отрабатываем. В средней зоне отрабатываем. Иногда оборона начинается с зоны соперника. Ну и я думаю, что это заслуга наших вратарей.





Кажется, что вратари Шостак и Шугаев превосходят ожидания. Подъяпольский уже не нужен?

Безусловно, нужен с его опытом. С его вратарской психологией. Чего не хватало Шостаку, например: он психологически не мог раскрепоститься. Я с ним очень много работал. И тренер по вратарям, естественно. Я много разговаривал с ним в прошлом году. В этом тоже. Достучались до парня. Вот он одержал первую победу в КХЛ. Но не хочу сейчас хвалить. Потому что я "черный глаз".





У Шугаева, наоборот, с психологией все нормально. Он спокоен, как удав. Могу даже рассказать такую историю, как я узнал, кто такой Шугаев. Он был в Перми. Мы его оставили в системе. Я вообще не знал толком, кто это такой. Там он "съел" всех основных вратарей. На тот момент стал основным. У нашего вратаря не складывалось, и мы вызвали Шугаева. Я очень часто играю со вторым вратарем в буллиты. Есть у нас такая игра. Мы играли с Хакимовым, и он сделал отличный сейв, а Шугаев через всю площадку закричал: "Молодчик, Хаким!" Я повернулся и думаю: как так, молодой парень! Красавец. Обратил на него внимание, и с тех пор он в нашей команде. Этим выкриком, похвалой соперника, он немного поиздевался над главным тренером. Это показатель, что у парня с психологией все хорошо, — цитирует "СЭ", пишет Прессбол.







