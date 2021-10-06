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Мбаппе: Если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти

22-летний форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе выразил мнение о выступлении за национальную команду после прошедшего летом чемпионата Европы-2020, где он подвергался критике со стороны общественности.



"Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции, и я всегда буду играть за свою национальную команду бесплатно. Но прежде всего я никогда не хотел создавать неудобств.

В один момент я почувствовал, пишет ru.oxu.az, что начинаю становиться проблемой, то же самое начали ощущать и другие люди. Говорили, что мое "эго" было той причиной, что заставило сборную Франции проиграть, что я хотел слишком многого и что без меня, следовательно, команда могла бы победить.

Самое главное - это сборная Франции, и если она будет счастливее без меня, то я готов уйти.

Я встречался с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, мы обсуждали это. Я ему высказал, что недоволен тем, что люди называли меня "обезьяной" за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. При этом не отрицаю, незабитый пенальти - моя вина", - сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в девяти матчах французской Лиги 1, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. "Пари Сен-Жермен" в девяти матчах набрал 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.
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