



10 иностранцев, 4 россиянина — две пятерки не белорусских игроков. Молодые белорусы борются за место в составе, но получают всего пять минут игрового времени. Не маловато ли для развития?





Вопрос дискуссионный, сложный, провокационный. Прежде всего, задача любой команды — двигаться к победе. Смысл вообще хоккейной команды — это побеждать, на это должно быть направлено все. При этом нужно сохранять определенный баланс. Я говорю не в обиду, но если игрок пока не соответствует уровню КХЛ, не дотягивает, то он не получит доверия от тренерского штаба. Искусственно ничего не бывает. Если бы у нас вырос еще один Шарангович, мы бы даже не рассматривали позицию первого-второго центра, мы сделали бы все для того, чтобы этот белорус играл у нас, получал бы свой айстайм — 18-20 минут — большинство и развивался. Прежде всего, все зависит от самих ребят. Тот же Алистров проводил на льду 6 минут, а сейчас он проводит 12, 16, 18 минут, сделал дубль.





Были ли предпосылки в прошлом сезоне, что он так раскроется?





Выскажу свое мнение: есть моменты технические, есть моменты хоккейного IQ, игрового мышления, есть моменты физиологии, функциональных возможностей. Вот Алистров — это игрок очень талантливый, который обладает очень интересными атакующими навыками, очень хорошим хоккейным интеллектом. Есть такой нюанс, он классно вступает в подбор с точки потери шайбы, он очень неплохо реагирует на ситуацию без шайбы. Но ему немножко всегда не хватало физиологии, он немножко легковесен, не хватало физических, функциональных возможностей. Сейчас же он немного подрос, спрогрессировал, но даже сейчас у него случаются удаления в зоне атаки. Он вроде и делает все правильно, но не хватает быстроты, атлетизма, функционалки, хотя по мозгам он уже адаптировался. Вот эти моменты все участвуют и складываются в одну картинку. Когда игрок адаптируется и показывает что-то, к нему сразу проявляется доверие тренерского штаба.





Тебя не ставят в первое-второе звено, думая, что ты ошибешься. Мне кажется, игроки в этом случае сами загоняют себя в психологическую яму.





В какой-то степени — да. Но я не думаю, что здесь есть вопрос недоверия. Если игрок очень профессионально относится к делу и показывает тренерскому штабу, что он готов, что он может, если нет никаких недостатков в плане бытовой дисциплины, то не будет тренерский штаб в укор себе не доверять ему. Просто есть определенные, естественные моменты, Кто-то развивается чуть раньше, кто-то — чуть позже. Тому же Шаранговичу понадобилось много времени, чтобы показать тот уровень НХЛ. Еще года полтора назад он был игроком глубины, игроком меньшинства в фарм-клубе "Нью-Джерси", и никто его особо не рассматривал. Но он сам, именно сам работал над собой и в некоторых своих навыках достиг очень большого прогресса. Дай бог, такую же ступеньку перешагнет Алистров.





Не получилось где-то у Дроздова, он пожелал сменить обстановку. Мы не могли дать ему те финансовые условия, которые он хотел. Для белорусского хоккея это не проблема. Он переехал в "Спартак", там конкурентная борьба, он сейчас играет в основе. Главное, чтобы он дальше продолжал играть, и тренерский штаб сборной его пригласит, — цитирует hockey.by.











