



Встреча проходила в понедельник. Во втором тайме судья Родриго Кривелларо упал на землю, Рибейро нанес ему удар ногой. Рефери потерял сознание и был доставлен в больницу, игру приостановили.





По словам представителя местной полиции Винисиуса Лоуренсо де Ассунсао, пишет ru.oxu.az действия игрока следует расценивать как покушение на убийство, футболист был арестован.





"Спортсмена арестовала военная полиция после нападения на рефери. Он (судья) получил удар кулаком, а затем ногой, в результате чего потерял сознание. Я поговорил с врачом, сделали томографию черепа, рентген позвоночника, грудной клетки и таза. Он подвергался серьезному риску травмы шейного отдела позвоночника и головы, - сказал Ассунсао. - Футболисту будет предъявлено обвинение в покушении на убийство. Он находится в отделении полиции и будет отправлен в местную тюрьму".





Как отмечается в материале, если Рибейро признают виновным, ему грозит длительный тюремный срок. "СК Сан-Паулу" на странице Twitter объявил, что расторгает контракт с игроком.