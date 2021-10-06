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Владимир Алекно награжден орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан"

Бывший главный тренер казанского "Зенита" и сборной России, уроженец Полоцка Владимир Алекно награжден орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан".


Награду 54-летний специалист получил из рук президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, сообщает Прессбол со ссылкой на БО Спорт.

Алекно получил награду на церемонии чествования татарстанских олимпийцев. При этом в Токио-2020 он был главным тренером сборной Ирана. До этого Алекно трижды возил на Олимпиады сборную России, которая при нем завоевала золото в Лондоне-2012 и бронзу в Пекине-2008.

Алекно возглавлял "Зенит-Казань" на протяжении 12 сезонов (2008 — 2019, 2020/21). При нем команда завоевала 31 трофей: 9 титулов чемпиона страны, 8 Кубков России, 8 Суперкубков России, 5 раз "Зенит-Казань" выиграл Лигу чемпионов и 1 раз — клубный чемпионат мира.
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