Стали известны соперницы белорусок на старте турнира в Индиан-Уэллсе
По завершении второго круга квалификации обрела полноценный вид основная сетка турнира в Индиан-Уэллсе (США), в которой фигурируют две белорусские теннисистки — Александра Саснович и Виктория Азаренко.
Александра Саснович (100 ВТА) в 1/64 финала встретится с Марией Камилой Осорио Серрано (71 ВТА) из Колумбии.
Виктория Азаренко (32 ВТА) начнет борьбу за титул с 1/32 финала, где сразится с победительницей пары Магда Линетт (54 ВТА, Польша) — Ребекка Петерсон (76 ВТА, Швеция), пишет Прессбол.
10:43 06/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение