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Стали известны соперницы белорусок на старте турнира в Индиан-Уэллсе

По завершении второго круга квалификации обрела полноценный вид основная сетка турнира в Индиан-Уэллсе (США), в которой фигурируют две белорусские теннисистки — Александра Саснович и Виктория Азаренко.



Александра Саснович (100 ВТА) в 1/64 финала встретится с Марией Камилой Осорио Серрано (71 ВТА) из Колумбии.

Виктория Азаренко (32 ВТА) начнет борьбу за титул с 1/32 финала, где сразится с победительницей пары Магда Линетт (54 ВТА, Польша) — Ребекка Петерсон (76 ВТА, Швеция), пишет Прессбол.
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