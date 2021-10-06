



Президент мадридского футбольного клуба Флорентино Перес пообещал, что у клуба появятся новости относительно футболиста французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Килиана Мбаппе в январе следующего года, пишет Mundo Deportivo.





Этим летом "сливочные" предприняли несколько попыток подписать 22-летнего форварда, пишет Sputnik, однако каждый раз получали отказ от ПСЖ. Контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022-го.





"В январе у нас будут новости, мы надеемся, что 1 января все будет решено", - сказал Перес, имея в виду дату, с которой Мбаппе может вести переговоры с другим клубом, поскольку контракт футболиста действует до конца сезона.





Накануне, нападающий заявил, что этим летом просил руководство ПСЖ отпустить его в другой клуб. По словам Мбаппе, он планировал переехать в Мадрид.











