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"Реал Мадрид" планирует снова подписать Мбаппе предстоящей зимой

Соглашение 22-летнего футболиста с ПСЖ истекает будущим летом, что дает ему право вести переговоры с другими клубами.


Президент мадридского футбольного клуба Флорентино Перес пообещал, что у клуба появятся новости относительно футболиста французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Килиана Мбаппе в январе следующего года, пишет Mundo Deportivo.

Этим летом "сливочные" предприняли несколько попыток подписать 22-летнего форварда, пишет Sputnik, однако каждый раз получали отказ от ПСЖ. Контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022-го.

"В январе у нас будут новости, мы надеемся, что 1 января все будет решено", - сказал Перес, имея в виду дату, с которой Мбаппе может вести переговоры с другим клубом, поскольку контракт футболиста действует до конца сезона.

Накануне, нападающий заявил, что этим летом просил руководство ПСЖ отпустить его в другой клуб. По словам Мбаппе, он планировал переехать в Мадрид.
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