— Ак Барс — классная команда, которая очень много работает, не боится идти в силовую борьбу, создает моменты у ворот соперника и самоотверженно блокирует броски у своих. Такие казанцы проверяют тебя на прочность. Мы хорошо боролись сегодня, поэтому все получилось так, как хотели. Первый период провели хорошо, но пропущенная шайба в конце двадцатиминутки придала команде соперника импульс. После этого во втором периоде наши парни смотрелись уже не так хорошо: не все получилось, да и позже Ак Барс забросил еще одну шайбу. Это позволило сопернику вернуться в игру. В перерыве обсудили с ребятами, что надо сделать для победы. Это помогло нам реализовать свой момент и играть лучше. Патрик Рыбар сегодня провел отличную игру, спасал нас в ключевых моментах встречи. Мы довольны результатом сегодняшнего матча и двумя набранными баллами.





— Вы отметили, что Рыбар сегодня хорошо сыграл. С вами нельзя не согласиться, но очень интересно, почему решили довериться сегодня именно Патрику, а не Сергею Большакову, у которого не было две недели игровой практики? Но ведь и у Рыбара не было ее целый месяц…





— Мы видели, что Патрик очень много работает, поэтому решили дать ему возможность сыграть, а Колосову дать отдохнуть. Патрик провел отличный матч.





— В последних матчах наметилась такая тенденция: вы начали включать белорусских игроков в ведущие звенья. Эти тройки перестали быть чисто легионерскими, что улучшило результаты команды — в пяти матчах подряд Динамо набирает очки и четырежды подряд выигрывает. Понятно, что это вынужденная мера, но, может, по возвращению из лазарета игроков стоит оставить эту практику? Как вы считаете?





— Если вы внимательно смотрели игру, то должны были заметить, что было много перестановок в звеньях — все играли на разных позициях. Я доволен игрой всех игроков в последнее время: и белорусами, и иностранцами. Абсолютно вся команда показывает хоккей, который нам позволяет выигрывать. Все белорусы сейчас в отличной форме: они голодные до побед. Сейчас настало их время. Думаю, парни будут продолжать играть так же. Рад, что такие игроки развиваются в нашем клубе.





— В первых двух периодах складывалось впечатление, что минское Динамо полностью проигрывало свой «пятачок». Что вы сказали команде перед третьим отрезком матча, в результате чего она начала играть здорово в этом компоненте?





— Ак Барс постоянно доставлял шайбу к нашим воротам, у них всегда был игрок, который находился там. Если происходит хаос на «пятачке», то может случиться действительно опасный момент. Нужно вовремя убирать нападающего из этой зоны или подставлять клюшку, чтобы избегать этих проблем. Можете заметить такие эпизоды в первой и второй шайбах. Я сказал, что мы можем поучиться у Ак Барса тому, чтo, чем больше доставляешь шайбу к воротам, тем больше вероятность, что она зайдет туда. Третий период команда провела хорошо и смогла выполнить план на этот отрезок матча.





— Несмотря на победу, команда нанесла всего лишь пятнадцать бросков. Причина этого в том, что здорово сыграли защитники казанцев, или у вас будут претензии к нападающим?





— Ак Барс — одна из лучших команд лиги, которая блокирует много бросков, перекрывает пространство и не дает возможности бросить. Наши игроки слишком часто пытаются улучшить позицию и сыграть красиво. Я всегда говорю о том, что лучше сыграть проще и бросить лишний раз. В прошлой игре у нас это получалось. Если мы будем это делать всегда, то возрастет количество опасных моментов у ворот соперника. Ак Барс — это очень хорошая команда, у которой не так просто забрать два очка. Мы рады сегодняшней победе, — сказал Вудкрофт.





Для минчан эта победа стала четвертой кряду. При этом Зубры впервые за пять лет обыграли Ак Барс на выезде.





В таблице Западной конференции Динамо занимает пятую строчку, набрав 17 очков.