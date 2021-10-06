"В связи с заключением футболистом Аблаем Мбенгом, перешедшим на условиях аренды в наш клуб из ФК "Ахмат" в конце марта этого года, трудового соглашения с третьим клубом, минское "Динамо" сообщает следующее.





Аблай Мбенг в одностороннем порядке расторг трудовые отношения с грозненским и минским клубами, добросовестно исполнявшими свои контрактные обязательства, что противоречит регламентирующим документам ФИФА, пишет football.by





В сложившейся ситуации действия игрока, а также действия клуба, подписавшего с Аблаем Мбенгом трудовое соглашение, будет оценивать компетентный орган ФИФА по разрешению споров". - говорится в заявлении столичного клуба.