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"Динамо-Минск": Действия Мбенга будет оценивать компетентный орган ФИФА по разрешению споров

Минское "Динамо" выступило с официальным заявлением, касающемся перехода сенегальского нападающего Аблая Мбенга в "Маккаби" Петах-Тиква.

"В связи с заключением футболистом Аблаем Мбенгом, перешедшим на условиях аренды в наш клуб из ФК "Ахмат" в конце марта этого года, трудового соглашения с третьим клубом, минское "Динамо" сообщает следующее.

Аблай Мбенг в одностороннем порядке расторг трудовые отношения с грозненским и минским клубами, добросовестно исполнявшими свои контрактные обязательства, что противоречит регламентирующим документам ФИФА, пишет football.by

В сложившейся ситуации действия игрока, а также действия клуба, подписавшего с Аблаем Мбенгом трудовое соглашение, будет оценивать компетентный орган ФИФА по разрешению споров". - говорится в заявлении столичного клуба.
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