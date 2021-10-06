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Азербайджан и Финляндию в квалификации молодежного Евро-2023 рассудят белорусы

На матч квалификации молодёжного чемпионата Европы-2023 между сборными Азербайджана и Финляндии назначение получила белорусская бригада арбитров во главе с Виктором Шимусиком.

Помогать соотечественнику на линиях будут Антон Гусев и Сергей Косовец. Четвертый судья - Виталий Севостьяник, пишет football.by

Матч Азербайджан (U-21) - Финляндия (U-21) пройдет в четверг, 7 октября в Сумгаите.
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