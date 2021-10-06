Азербайджан и Финляндию в квалификации молодежного Евро-2023 рассудят белорусы

На матч квалификации молодёжного чемпионата Европы-2023 между сборными Азербайджана и Финляндии назначение получила белорусская бригада арбитров во главе с Виктором Шимусиком.