Азербайджан и Финляндию в квалификации молодежного Евро-2023 рассудят белорусы
На матч квалификации молодёжного чемпионата Европы-2023 между сборными Азербайджана и Финляндии назначение получила белорусская бригада арбитров во главе с Виктором Шимусиком.
Помогать соотечественнику на линиях будут Антон Гусев и Сергей Косовец. Четвертый судья - Виталий Севостьяник, пишет football.by
Матч Азербайджан (U-21) - Финляндия (U-21) пройдет в четверг, 7 октября в Сумгаите.
08:27 06/10/2021
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