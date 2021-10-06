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По новому контракту Мохамед Салах хочет получать 300-380 тысяч фунтов в неделю

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет получать 300-380 тысяч фунтов стерлингов в неделю по своему новому контракту.

 
Как утверждает The Independent, 29-летний египтянин хочет, чтобы новый контракт подтвердил его статус одного из лучших игроков в английской премьер-лиге.

Минувшим летом "Ливерпуль" продлил сотрудничество с целым рядом основных игроков, а вот Салах новый контракт не заключил до сих пор. Ситуация с Мохамедом становится все более напряженной, ведь действующий контракт игрока истекает уже в 2023 году, пишет pressball.by
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