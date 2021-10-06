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В Германии презентовали логотип Евро-2024

На стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине презентован логотип и девиз чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии, сообщается на сайте УЕФА.


В его основе лежат флаги и цвета 55 ассоциаций-членов УЕФА, объединенных под крышей "Олимпиаштадион". В центре логотипа расположен кубок Анри Делоне, который вручается победителю турнира. Вокруг него 24 цветные полосы, символизирующие 24-х участников финальной стадии Евро-2024. Девиз чемпионата - "Объединенные футболом. Вместе в самом сердце Европы" - подчеркивает идею сплоченности, единства и инклюзивности.

"Прекрасно, что логотип появился на свет на легендарном "Олимпиаштадион". Теперь у турнира есть индивидуальный бренд, отражающий наши совместные амбиции вместе с Футбольным союзом Германии и принимающими городами. В течение месяца мы будем объединены футболом в сердце Европы", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Чемпионат пройдет в июне-июле 2024 года в десяти городах Германии, пишет РИА Новости.
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