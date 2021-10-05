Сергей Галицкий: надеюсь, что Виктор Гончаренко будет работать в "Краснодаре" до конца карьеры. Но обычно бывает по-другому
Президент и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал, может ли возглавить команду тренер, который говорит не на русском языке.
Наставником "быков" работает белорус Виктор Гончаренко.
"Это миф, что тренер "Краснодара" обязательно должен разговаривать на русском языке. Может ли в "Краснодаре" быть иностранный тренер? Конечно, может. Но мы ориентируемся на тренеров из школы.
Я надеюсь, что Виктор Михайлович Гончаренко будет работать у нас до конца карьеры, но обычно в футбольной жизни бывает по-другому. Мурад Мусаев взял и сам ушел. Он бы продолжал работать, если бы сам не ушел.
Мы ориентированы на тренеров из школы. И у нас сейчас есть тренер в первой лиге. Если он отработает три года и мы увидим, что это то, что нам надо, мы обязательно дадим ему шанс. И следующему, кто придет за ним в первую лигу, мы тоже будем давать шанс", — сказал Галицкий в интервью проекту "Коммент.Шоу".
Источник: Прессбол
21:19 05/10/2021
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