



Наставником "быков" работает белорус Виктор Гончаренко.





"Это миф, что тренер "Краснодара" обязательно должен разговаривать на русском языке. Может ли в "Краснодаре" быть иностранный тренер? Конечно, может. Но мы ориентируемся на тренеров из школы.





Я надеюсь, что Виктор Михайлович Гончаренко будет работать у нас до конца карьеры, но обычно в футбольной жизни бывает по-другому. Мурад Мусаев взял и сам ушел. Он бы продолжал работать, если бы сам не ушел.





Мы ориентированы на тренеров из школы. И у нас сейчас есть тренер в первой лиге. Если он отработает три года и мы увидим, что это то, что нам надо, мы обязательно дадим ему шанс. И следующему, кто придет за ним в первую лигу, мы тоже будем давать шанс", — сказал Галицкий в интервью проекту "Коммент.Шоу".







