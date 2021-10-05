+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сергей Галицкий: надеюсь, что Виктор Гончаренко будет работать в "Краснодаре" до конца карьеры. Но обычно бывает по-другому

Президент и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал, может ли возглавить команду тренер, который говорит не на русском языке.


Наставником "быков" работает белорус Виктор Гончаренко.

"Это миф, что тренер "Краснодара" обязательно должен разговаривать на русском языке. Может ли в "Краснодаре" быть иностранный тренер? Конечно, может. Но мы ориентируемся на тренеров из школы.

Я надеюсь, что Виктор Михайлович Гончаренко будет работать у нас до конца карьеры, но обычно в футбольной жизни бывает по-другому. Мурад Мусаев взял и сам ушел. Он бы продолжал работать, если бы сам не ушел.

Мы ориентированы на тренеров из школы. И у нас сейчас есть тренер в первой лиге. Если он отработает три года и мы увидим, что это то, что нам надо, мы обязательно дадим ему шанс. И следующему, кто придет за ним в первую лигу, мы тоже будем давать шанс", — сказал Галицкий в интервью проекту "Коммент.Шоу".
Источник: Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]