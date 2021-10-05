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Наибольшее внимание уделят подготовке турниров по биатлону, бобслею, конькобежному спорту, керлингу, скелетону, санному спорту, фигурному катанию, шорт-треку и хоккею.





Под особым контролем оргкомитета находятся меры соблюдения противоэпидемиологических норм. Как сообщалось, пишет Белта, участникам Игр, прошедшим полную вакцинацию, разрешат не отбывать 21-дневный карантин.





Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоупстайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.





Талисманом предстоящих стартов станет панда Бин Дуньдунь.