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«Барселона» задолжала миллионы евро другим клубам за трансферы

"Барселона" остается должна выплатить 115 миллионов евро за трансферы игроков их предыдущим клубам. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и генеральный директор Фран Ривертер на этой неделе представят результаты последнего аудита клуба.


Так, пишет Прессбол, сообщается, что долги "Барсы" сократились на 28,4%. Тем не менее каталонский клуб все еще должен выплатить значительные суммы за совершенные ранее трансферы.

В частности, 39 миллионов евро "Барселона" должна выплатить "Ювентусу" за трансфер Миралема Пьянича. 48 миллионов евро каталонский клуб должен "Аяксу": 32 — за переход Френки де Йонга и 16 — за трансфер Серджиньо Деста. Кроме этого, "Ливерпуль" должен получить от каталонцев 13 миллионов евро за подписание Филиппе Коутиньо, отмечает sport-express.ru.
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