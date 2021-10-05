«Барселона» задолжала миллионы евро другим клубам за трансферы

"Барселона" остается должна выплатить 115 миллионов евро за трансферы игроков их предыдущим клубам. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и генеральный директор Фран Ривертер на этой неделе представят результаты последнего аудита клуба.