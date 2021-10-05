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Известный баскетболист Александр Куль ищет работу

Экс-центровой сборной Беларуси сегодня остался не у дел.


Александр Куль в составе «молодежки» завоевывал золотые медали чемпионата Европы-1994. В течение 16 лет с перерывом на учебу в Америке выступал за национальную команду. Играл в США, чемпионатах Турции, Греции, Польши, Кипра. В 1999 году был признан лучшим баскетболистом Беларуси.

После окончания игровой карьеры в «Минске-2006», с которым стал четырехкратным чемпионом страны, зарекомендовал себя успешным менеджером – работал на должности руководителя экономического развития и спортивного маркетинга. Именно Александр Куль придумал креативное название «Цмокi-Мiнск».

Однако затем вынужден был покинуть клуб…

«В «Цмоках» я чувствовал себя комфортно, – рассказывал баскетболист после ухода с поста. – И при баскетболе, хотя уже не играл, и было понимание, как можно развивать клуб.

Если бы моя баскетбольная карьера сложилась так, что, уходя на «пенсию», мог приобрести клуб, то, конечно, диктовал бы свои условия. Но клуб же – государственное учреждение, учредитель – Мингорисполком, и там есть люди со своим представлением о том, как ему развиваться, кто и чем должен руководить».

– До сих пор остаюсь без работы, – признался «Народной Воле» Александр Куль. – Ничем особо не занимаюсь. Скажем так, выживаем. На мне сейчас – разная домашняя работа, за компьютером сижу, друзьям по мелочам помогаю. Ничем похвастаться не могу.

Я сейчас вообще ушел из публичной сферы в сугубо личную. Потому что если начну рубить правду-матку, то от этого не будет хорошо никому. А рассказывать о «котиках-собачках» – просто тупо в нынешней ситуации. Так что лучше уж помолчать.

– Вообще никаких предложений не поступает титулованному спортсмену?

– К сожалению, никаких, и соответственно планов тоже не могу на будущее строить. Ситуацию можно охарактеризовать коротко: грусть-печаль.

– Вам принадлежала идея переименования «Минска-2006» в «Цмокi-Мiнск», но сейчас руководство клуба заявило, что название опять изменится. Как вы восприняли эту новость?

– Я не работаю в клубе, поэтому могу только предполагать, почему меняют название.
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