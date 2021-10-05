Бывшего футболиста сборной Греции нашли мертвым в собственной машине
Греческий футболист Цуманис найден мертвым в своем автомобиле, игрок умер от асфиксии.
Фото: страница Никоса Цуманиса в Facebook
Тело греческого футболиста Никоса Цуманиса обнаружили в пригороде Салоников. Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на The Sun.
31-летний игрок был найдет мертвым в собственном автомобиле на побережье Эгейского моря. Смерть наступила в результате асфиксии. Сейчас правоохранители проверяют, есть ли в инциденте криминальная составляющая.
Последним клубом Цуманиса был греческий «Македоникос», с которым он подписал контракт этим летом. Также футболист известен по выступлениям за «Арис» и «Ксанти». Защитник — бывший футболист молодежной сборной Греции. В 2011 году он провел два матча в составе национальной команды.
19:23 05/10/2021
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