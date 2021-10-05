







По-моему, в 12 лет я собиралась закончить. Что-то меня так раздражало все. Но я не хотела расстраивать родителей, поэтому как-то перетерпела этот момент.





Или даже раньше. По-моему, лет в 10 я хотела закончить. Сейчас думаю, как же хорошо, что не закончила, — рассказала белорусская теннисистка в "сториз" своего "инстаграма".





Напомним, ранее Соболенко заявила у себя в "сториз", что сдала положительный тест на коронавирус. Она не сможет принять участия в турнире категории ВТА 1000 в Индиан-Уэллсе (США), который начнется 6 октября, пишет "Прессбол".



















