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Арина Соболенко: по-моему, в 12 лет я собиралась закончить в теннисом. Что-то меня так раздражало все

Вторая ракетка мира Арина Соболенко ответила на вопрос, в каком возрасте она хотела перестать играть в теннис.



По-моему, в 12 лет я собиралась закончить. Что-то меня так раздражало все. Но я не хотела расстраивать родителей, поэтому как-то перетерпела этот момент.

Или даже раньше. По-моему, лет в 10 я хотела закончить. Сейчас думаю, как же хорошо, что не закончила, — рассказала белорусская теннисистка в "сториз" своего "инстаграма".

Напомним, ранее Соболенко заявила у себя в "сториз", что сдала положительный тест на коронавирус. Она не сможет принять участия в турнире категории ВТА 1000 в Индиан-Уэллсе (США), который начнется 6 октября, пишет "Прессбол".
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