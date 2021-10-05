







Сейчас идет смена поколений. На данный момент даже Месси ничего бы не изменил. Раньше у "Барсы" был хороший сплав молодых и опытных футболистов. Всегда были лидеры. На данный момент практически все или закончили, или ушли в другие клубы. Оставался Месси, но он уже не мог тянуть команду. Все зависит от того, какую трансферную политику будет вести "Барселона", как у них это получится. Считаю, что переходный период будет длиться еще сезона два, — приводит слова Глеба официальный сайт "Матч ТВ", пишет Прессбол.





После 8 туров чемпионата Испании "Барселона" располагается на девятом месте в турнирной таблице с 12 очками, имея при этом игру в запасе.







