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Александр Глеб: на данный момент даже Месси ничего бы не изменил в "Барселоне"

Бывший игрок "Барселоны" Александр Глеб прокомментировал ситуацию с неудачным стартом "сине-гранатовых" в текущем сезоне.



Сейчас идет смена поколений. На данный момент даже Месси ничего бы не изменил. Раньше у "Барсы" был хороший сплав молодых и опытных футболистов. Всегда были лидеры. На данный момент практически все или закончили, или ушли в другие клубы. Оставался Месси, но он уже не мог тянуть команду. Все зависит от того, какую трансферную политику будет вести "Барселона", как у них это получится. Считаю, что переходный период будет длиться еще сезона два, — приводит слова Глеба официальный сайт "Матч ТВ", пишет Прессбол.

После 8 туров чемпионата Испании "Барселона" располагается на девятом месте в турнирной таблице с 12 очками, имея при этом игру в запасе.
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